Manifestantes entram em confronto com polícia da Geórgia por atraso do governo em adesão à UE

Por Felix Light

TBILISI (Reuters) - A polícia entrou em confronto com manifestantes na capital da Geórgia, Tbilisi, na sexta-feira (horário local) , após o partido da situação anunciar que o governo iria suspender as negociações para a adesão do país à União Europeia, além de recusar subsídios orçamentários do bloco até 2028.

Segundo o Ministério do Interior, três policiais ficaram feridos nos confrontos. A polícia ordenou a dispersão dos manifestantes, disparou canhões de água e usou spray de pimenta e gás lacrimogêneo contra jovens mascarados que tentavam entrar no Parlamento. Alguns manifestantes atiraram fogos de artifício contra a polícia e gritavam "Russos" e "Escravos!". As relações entre a Geórgia e a União Europeia se deterioraram drasticamente nos últimos meses. Bruxelas alegou que o governo havia recorrido a medidas autoritárias e adotado posições pró-Rússia. Antes dos confrontos, milhares de manifestantes pró-UE bloquearam ruas da capital.