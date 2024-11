Líder da Coreia do Norte diz que Rússia tem direito de se defender contra a Ucrânia

Kim prometeu expandir os laços com a Rússia em todas as áreas, incluindo a militar, sob a ampla parceria estratégica que assinou com o presidente russo, Vladimir Putin, em junho que inclui um acordo de defesa mútua, informou a KCNA.

A agência não mencionou se Kim e Belousov debateram sobre o envio de tropas norte-coreanas para ajudar a Rússia.

A agência de espionagem da Coreia do Sul disse que a Coreia do Norte enviou mais de 10 mil soldados para a Rússia e que eles foram transferidos para as linhas de frente, incluindo a região de Kursk, onde as forças russas tentam expulsar as forças ucranianas.

A Ucrânia disparou mísseis ATACMS dos Estados Unidos no território russo após receber aval da administração do presidente dos EUA, Joe Biden.

A Rússia, por sua vez, desencadeou ataques contra as infra-estruturas militares e energéticas da Ucrânia como resposta ao uso de mísseis de médio alcance dos EUA.

Belousov manteve conversas separadas com o ministro da Defesa da Coreia do Norte, No Kwang Chol, e disse que o pacto de parceria assinado por Kim e Putin contribuirá para manter o equilíbrio de poder no Nordeste Asiático.