Parlamentares britânicos dão apoio inicial a projeto de lei de morte assistida

Por Alistair Smout e Sarah Young e Andrew MacAskill

LONDRES (Reuters) - O Parlamento do Reino Unido apoiou nesta sexta-feira um novo projeto de lei que permitirá a morte assistida, iniciando meses de debates sobre uma possível mudança, que vem gerando uma controvérsia nacional sobre dignidade na morte e cuidados no fim da vida.

Na aprovação inicial do projeto de lei, 330 parlamentares votaram a favor e 275 foram contrários à proposta, que daria aos adultos mentalmente competentes e com doenças terminais na Inglaterra e no País de Gales o direito de escolher a eutanásia com a ajuda médica. A lei valeria para casos em que, conforme avaliação médica, os pacientes têm seis meses ou menos de vida.