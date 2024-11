Candidatura da Arábia Saudita para Copa de 2034 tem pontuação mais alta que EUA, Canadá e México

Todas as arenas, incluindo o estádio Internacional Rei Salman, que terá capacidade para 92.760 espectadores e ficará em Riad, não ficarão prontos até 2032, mas três das novas arenas devem estar finalizadas para a Copa Asiática, que começa em janeiro de 2027.

A candidatura de 2026 recebeu pontuação de 4,0, tendo proposto inicialmente 23 estádios, sendo que todos seriam construídos. No fim, haverá 16 cidades-sede, e muitas arenas já estão sendo usadas pela NFL.

“A candidatura (saudita) inclui alguns projetos ambiciosos de estádios, integrados a localidades únicas, incluindo o estádio Príncipe Mohammed bin Salman, localizado dentro do projeto Qiddiya, e o estádio NEOM, localizado no projeto ‘The Line’”, informou a Fifa.

A Fifa acrescentou que, embora os projetos sauditas tenham muito potencial, as “localidades e configurações propostas” podem “exigir repensar operações, algumas associadas ao desconhecido e a desafios do atual espaço do tempo”.

O NEOM, um empreendimento industrial e urbanístico no Mar Vermelho e do tamanho aproximado da Bélgica, pensado para abrigar quase nove milhões de pessoas, é central no plano do príncipe para criar novos motores de crescimento econômico que vão além do petróleo.

Alguns dos projetos foram diminuídos, contudo, devido aos crescentes custos. Entre eles está o “The Line”, uma cidade futurista localizada entre muros espelhados e com 170 quilômetros de extensão, localizada no deserto e dentro do NEOM.