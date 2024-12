China critica venda de armas dos EUA para Taiwan e viagem de presidente taiuanês

(Reuters) - A China prometeu neste domingo tomar "contramedidas resolutas" sobre uma venda de armas recentemente aprovada por Washington para Taiwan e reclamou dos Estados Unidos por permitir a passagem do presidente da ilha por território norte-americano.

O Departamento de Estado dos EUA aprovou a venda de 385 milhões de dólares em peças de reposição e suporte para jatos F-16 e radares para Taiwan, informou o Pentágono na sexta-feira.

A venda foi anunciada horas antes do presidente de Taiwan, Lai Ching-te, partir para uma visita aos três aliados diplomáticos de Taipé no Pacífico, com paradas no Havaí e no território norte-americano de Guam.