Putin aprova orçamento 2025-2027 da Rússia com foco militar

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, aprovou um orçamento militar para 2025-2027, segundo um documento publicado neste domingo.

O orçamento do Estado para o próximo ano inclui um aumento de 25% nos gastos militares, mas será o mais secreto da história pós-soviética, com quase um terço de todos os gastos fechados ao público.

O governo reconheceu que as necessidades do que Moscou chama de operação militar especial na Ucrânia e o apoio às forças armadas continuarão sendo a prioridade do orçamento, juntamente com as necessidades sociais e o desenvolvimento tecnológico.