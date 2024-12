Perdão de Biden a filho ocorreu por temor de nova perseguição, diz Casa Branca

Biden disse no domingo que seu filho havia sido processado seletivamente e tratado de forma diferente de outros com situações semelhantes. "Nenhuma pessoa sensata que analise os fatos dos casos de Hunter pode chegar a outra conclusão que não seja a de que Hunter foi escolhido apenas por ser meu filho -- e isso está errado", disse.

No final do domingo, o advogado de Hunter Biden entrou com um pedido para arquivar as acusações contra seu cliente.

(Reportagem de Trevor Hunnicutt no Air Force One, Jeff Mason, Heather Timmons e Susan Heavey em Washington)