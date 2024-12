Vênus já teve oceanos? Cientistas têm uma resposta

Os pesquisadores concluíram que o planeta tem atualmente um interior substancialmente seco, o que é consistente com a ideia de que Vênus ficou desidratado após época mais inicial da sua história em que sua superfície era composta de rocha derretida -- magma -- e, desde então, teve uma superfície ressecada.

A água é considerada um ingrediente indispensável para a vida, portanto, as conclusões do estudo sugerem que Vênus nunca foi habitável. As descobertas não oferecem suporte para uma hipótese anterior de que Vênus pode ter um reservatório de água abaixo de sua superfície, um vestígio de um oceano perdido.

O vulcanismo, com a injeção de gases na atmosfera de um planeta, fornece pistas sobre o interior dos planetas rochosos. À medida que o magma sobe de uma camada planetária intermediária chamada manto até a superfície, ele libera gases de partes mais profundas do interior.

Os gases vulcânicos na Terra têm mais de 60% de vapor de água, o que evidencia um interior rico em água. Os pesquisadores calcularam que os gases nas erupções venusianas não passam de 6% de vapor de água, o que indica um interior seco.

"Sugerimos que um passado habitável estaria associado a um interior atual de Vênus rico em água, e um passado seco a um interior atual seco", disse Tereza Constantinou, estudante de doutorado do Instituto de Astronomia da Universidade de Cambridge e principal autora do estudo publicado nesta segunda-feira na revista Nature Astronomy.

"A química da atmosfera sugere que as erupções vulcânicas em Vênus liberam muito pouca água, o que implica que o interior do planeta, a fonte do vulcanismo, é igualmente seco. Isso é consistente com Vênus tendo tido uma superfície seca por muito tempo e nunca ter sido habitável", acrescentou Constantinou.