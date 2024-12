Casa Branca defende perdão de Biden a filho em meio a aumento de críticas

Jean-Pierre disse que Biden acredita no Departamento de Justiça, apesar de sua declaração de que o processo de seu filho no sistema judicial estava "infectado" pela política.

"Duas coisas podem ser verdadeiras: o presidente acredita no sistema judiciário e no Departamento de Justiça, e também acredita que o processo de seu filho no sistema judiciário está 'infectado' pela política", disse. "E ele também acredita que seu filho foi alvo de discriminação política", disse ela.

Ela se recusou a dar mais detalhes sobre por que ou como Biden mudou de ideia, ou se a recente eleição que colocou os republicanos no comando da Casa Branca e de ambos as Casas do Congresso teve algum papel.

Os republicanos acusaram Biden de estar mentir. Os democratas ficaram divididos, com o governador do Colorado, Jared Polis, sugerindo que o presidente colocou a família acima do país e o ex-procurador-geral dos EUA, Eric Holder, dizendo que o perdão era justificado.

"Joe Biden tem a oportunidade de fazer mais do que proteger os seus. Ele pode estender a mesma compaixão que demonstrou por seu filho aos milhões de pessoas presas por crimes não violentos", disse o Black Lives Matter em um post no X, antigo Twitter.

O New York Times informou que Biden estava preocupado com o fato de que a pressão dos julgamentos poderia afetar a sobriedade de seu filho e que, aparentemente, não havia sido considerado nada além de um perdão total.