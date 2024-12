EXCLUSIVO-Aeronave controlada por Putin deportou crianças ucranianas, diz pesquisa apoiada pelos EUA

A Rússia, que não reconhece o TPI, disse que os mandados do tribunal não fazem sentido. As decisões do tribunal podem, no entanto, limitar as viagens de indivíduos acusados porque seus 124 Estados membros têm a obrigação de executar os mandados.

CRIANÇAS IDENTIFICADAS

A pesquisa baseia-se em dados extraídos de três bancos de dados de adoção do governo russo durante 20 meses. A investigação de Yale mapeou a logística e o financiamento do suposto programa e confirmou as identidades das 314 crianças, disse Raymond.

A pesquisa faz parte de uma iniciativa liderada pelo Departamento de Estado sob o comando do presidente norte-americano, Joe Biden, para documentar possíveis violações do direito internacional e crimes contra a humanidade por parte da Rússia e das forças alinhadas à Rússia na Ucrânia.

O Departamento de Estado dos EUA não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O relatório informou que as crianças ucranianas levadas para a Rússia foram submetidas a "propaganda pró-Estado e militarizada", observando que havia documentado essa "reeducação patriótica" em todas as instalações onde as crianças foram processadas.