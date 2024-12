Ucrânia pressiona por convite da Otan no aniversário de 30 anos de fracassado acordo nuclear

Por Tom Balmforth

KIEV (Reuters) - A Ucrânia criticou nesta terça-feira um acordo firmado há 30 anos, no qual o país renunciou suas armas nucleares em troca de garantias de segurança que nunca se concretizaram, à medida que busca receber um convite de adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Kiev está pedindo desesperadamente por garantias de segurança robustas para protegê-la de uma nova agressão russa, uma vez que o retorno do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, à Casa Branca aumenta os temores de um acordo rápido pelo fim da guerra que deixaria a Ucrânia exposta.