Índice de ações da Alemanha fecha acima de 20.000 pontos; mercado observa França

Por Joao Manuel Vicente Mauricio e Ankika Biswas e Johann M Cherian

(Reuters) - As ações fecharam em um novo pico em um mês nesta quarta-feira na Europa, com o principal índice da Alemanha terminando acima dos 20.000 pontos, enquanto as atenções estão voltadas para a França, onde um voto de desconfiança no Parlamento provavelmente destituirá o governo do primeiro-ministro Michel Barnier.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou com ganho de 0,37%, a 517,45 pontos, e marcou sua quinta sessão consecutiva de avanços, com as ações de varejo liderando os ganhos setoriais, em alta de 2,2%.