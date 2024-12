Rússia declara forte apoio à liderança síria e diz que rebeldes recebem auxílio de fora

MOSCOU (Reuters) - A Rússia afirmou na quarta-feira que apoia firmemente as ações da liderança síria para combater uma ofensiva do que disse serem grupos terroristas que recebem apoio, incluindo drones e treinamento, de fora do país.

"Condenamos veementemente esse ataque... Não há dúvida de que eles não teriam se atrevido a cometer um ato tão audacioso sem a instigação e o apoio abrangente de forças externas que buscam provocar uma nova rodada de confrontos armados na Síria, desencadeando uma espiral de violência", disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, aos repórteres.

A Rússia é um dos principais aliados do presidente sírio, Bashar al-Assad, e tem lhe fornecido apoio militar desde 2015 na guerra civil do país.