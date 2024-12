Macron procura um novo primeiro-ministro para a França

O ministro da Defesa, Sebastien Lecornu, que está deixando o cargo, também é citado como possível candidato a primeiro-ministro. Ainda não se tem notícia de uma possível reunião de Macron com ele.

Três fontes disseram à Reuters na quarta-feira que Macron pretendia nomear um substituto rapidamente, e uma delas disse que ele queria fazer isso antes de uma cerimônia no sábado para reabrir a Catedral de Notre-Dame, que foi reformada após um incêndio devastador. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, está entre os líderes mundiais que devem comparecer.

Aliados do próprio Macron se juntaram ao coro que pedia uma ação rápida. Após as eleições antecipadas do final de junho e início de julho, Macron levou quase dois meses para nomear Barnier.

"Recomendo que ele proceda rapidamente à nomeação de um primeiro-ministro, é importante, não devemos deixar as coisas no ar", disse a presidente da Assembleia Nacional, Yael Braun-Pivet, à rádio France Inter, antes de se reunir com Macron por volta do meio-dia.

Macron, que deve fazer um discurso televisionado para a nação à noite, também se reunirá com o presidente do Senado, informou a mídia francesa.

Barnier, um conservador veterano que se tornou primeiro-ministro há apenas três meses, se tornará o premiê com o menor tempo de mandato na história moderna da França quando Macron aprovar sua renúncia.