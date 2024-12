Escolha de Trump para comando da Nasa favorece SpaceX, mas terá desafios políticos

Ao aceitar a decisão de Trump, ele imaginou uma "economia espacial próspera" e prometeu "inaugurar uma era em que a humanidade se tornará uma verdadeira civilização espacial".

Mas espera-se que o caminho para perseguir uma agenda de voos espaciais mais rápida e privada envolva um delicado tango político, de cortes em programas caros e arraigados e de cortejo a legisladores, para elevar o orçamento de 25 bilhões de dólares da agência espacial.

"Ele definitivamente pressionará a Nasa, mas fará isso de forma positiva", disse Garrett Reisman, um astronauta aposentado da Nasa que foi consultor da SpaceX.

Musk recomendou que Trump escolhesse Isaacman e, desde então, disse a associados que vê o bilionário da tecnologia como alguém que fará as coisas acontecerem na Nasa, de acordo com duas pessoas familiarizadas com as discussões.

"Ele é um homem de grande capacidade e integridade", disse Musk na quarta-feira sobre Isaacman em sua plataforma X.

Os alvos da Nasa para a agenda de cortes de custos de Trump e Musk, que Isaacman deve observar, incluem o foguete Space Launch System, com orçamento acima do normal, de 24 bilhões de dólares, e a estação espacial Gateway, pronta para ficar em órbita lunar, de acordo com pessoas familiarizadas com os planos espaciais da equipe de transição.