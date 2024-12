Irã aumenta "drasticamente" enriquecimento de urânio para perto do grau de bomba, diz chefe da AIEA

O Irã já tem material suficiente enriquecido a até 60%, seu estoque mais altamente enriquecido, para quatro armas nucleares, em princípio, se o enriquecer ainda mais, de acordo com um parâmetro da AIEA. O Irã tem o suficiente para mais em níveis mais baixos de enriquecimento.

"Hoje, a agência está anunciando que a capacidade de produção do estoque de 60% está aumentando drasticamente", disse Grossi, chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, à margem da conferência de segurança do Diálogo de Manama, na capital do Barein.

Ele acrescentou que a produção deve aumentar para "sete, oito vezes mais, talvez, ou até mais" do que a taxa anterior de 5 a 7 kg por mês.

A medida também é um revés para Grossi, depois que ele disse, após uma viagem ao Irã no mês passado, que Teerã havia aceitado sua "solicitação" de limitar seu estoque de urânio enriquecido a até 60% para aliviar as tensões diplomáticas, chamando isso de "um passo concreto na direção certa".

Diplomatas disseram na ocasião, no entanto, que a medida do Irã, que incluía a preparação para implementar esse limite, estava condicionada à não aprovação de uma resolução pelo Conselho de Governadores da AIEA, composto por 35 países, contra o Irã por causa de sua cooperação insuficiente com a agência, o que o Conselho fez de qualquer maneira.