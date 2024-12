Polícia acredita que alpinistas desaparecidos em montanha da Nova Zelândia estejam mortos

SYDNEY (Reuters) - Acredita-se que três alpinistas dos Estados Unidos e do Canadá que desapareceram na montanha mais alta da Nova Zelândia na semana passada tenham morrido, disse a polícia nesta sexta-feira.

Os norte-americanos Kurt Blair, de 56 anos, e Carlos Romero, de 50 anos, e um canadense, cujo nome não foi revelado pela polícia, voaram de helicóptero no último sábado para um acampamento no Monte Cook, ou Aoraki, com planos de chegar ao topo da montanha de 3.724 metros.

Os três não compareceram ao voo de volta na manhã de segunda-feira, o que desencadeou uma operação de busca e resgate. Itens pertencentes aos homens foram encontrados na terça-feira, antes de a busca ser cancelada devido ao mau tempo. A busca só foi retomada nesta sexta.