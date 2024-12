Buscas por atirador mascarado que matou empresário avançam em Nova York

A polícia ofereceu uma recompensa de 10.000 dólares por informações que levem a uma prisão e condenação.

As palavras "deny" (negar), "defend" (defender) e "depose" (depor) foram gravadas em cartuchos encontrados na cena do crime, disseram fontes policiais à ABC e ao New York Post. Um porta-voz do Departamento de Polícia de Nova York não quis comentar a reportagem.

As palavras evocam o título do livro do autor Jay Feinman, de 2010, que critica o setor de seguros, intitulado "Delay Deny Defend: Why Insurance Companies Don't Pay Claims and What You Can Do About It". Feinman, professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade Rutgers, não quis comentar.

A UnitedHealth é a maior seguradora de saúde dos EUA, fornecendo benefícios a dezenas de milhões de norte-americanos, que pagam mais por assistência médica do que qualquer outro país. Thompson ingressou na UnitedHealth em 2004 e tornou-se presidente-executivo da UnitedHealthcare, uma unidade do UnitedHealth Group, em abril de 2021.

Os investigadores acreditam que o suspeito chegou à cidade de Nova York em 24 de novembro, depois de viajar de Atlanta de ônibus, informou a CNN, citando fontes policiais não identificadas. O suspeito se registrou em um albergue na cidade com uma identificação falsa e pagou com dinheiro, informou a CNN.

Os detetives acreditam que o autor do crime tinha experiência com armas de fogo, com base na forma como ele executou o ataque a tiros lenta e deliberadamente, informou a CNN, citando fontes policiais que falaram sob condição de anonimato porque a investigação está em andamento.