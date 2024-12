Suprema Corte dos EUA avaliará pedido para processar autoridades palestinas

Por Brendan Pierson

(Reuters) - A Suprema Corte dos EUA concordou nesta sexta-feira em decidir sobre a legalidade de uma lei federal de 2019, destinada a facilitar processos judiciais contra autoridades palestinas por norte-americanos mortos ou feridos em ataques em Israel e em outros locais.

Os juízes aceitaram os recursos do governo do presidente norte-americano, Joe Biden, e de um grupo de vítimas norte-americanas e suas famílias, contra a decisão de um tribunal de primeira instância de que a lei violava os direitos da Autoridade Palestina e da Organização para a Libertação da Palestina (OLP) ao devido processo legal, de acordo com a Constituição dos EUA.