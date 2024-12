Médicos dizem que projéteis israelenses atingiram hospital de Gaza; Israel nega ataque

"A situação é extremamente perigosa. Temos pacientes na unidade de terapia intensiva e outros aguardando cirurgias. O acesso às salas de cirurgia só será possível após o restabelecimento do fornecimento de eletricidade e oxigênio", disse Abu Safiya em um comunicado.

O hospital está atualmente tratando 112 pessoas feridas, incluindo seis na unidade de terapia intensiva, disse ele.

Os militares de Israel disseram que analisaram e descobriram que suas forças não haviam atacado nas proximidades do hospital ou danificado qualquer um de seus equipamentos essenciais.

"As IDF (Forças de Defesa de Israel) estão em coordenação contínua com os funcionários do hospital para fornecer assistência humanitária ao hospital e manter uma ligação consistente", disseram os militares.

O Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas, disse que um médico foi morto com sua família em um ataque aéreo israelense perto do hospital na noite de sábado.

Moradores disseram que os militares explodiram grupos de casas no domingo nas áreas de Jabalia, Beit Lahiya e Beit Hanoun, no norte de Gaza, onde as forças israelenses operam desde outubro.