Rebeldes sírios derrubam presidente Assad, e tempos difíceis estão por vir

Um possível desafio poderia ser o ressurgimento do Estado Islâmico, que impôs um reinado de terror em grandes áreas da Síria e do Iraque e dirigiu operações externas durante seu auge.

O governo do presidente Joe Biden estava monitorando os acontecimentos, mas não ajustou o posicionamento dos cerca de 900 soldados na Síria até o momento, disseram autoridades norte-americanas à Reuters.

Ressaltando as mudanças relâmpago, a embaixada do Irã foi invadida por rebeldes sírios, informou a Press TV de língua inglesa do Irã.

O Irã, cuja elite da Guarda Revolucionária enfrentou ataques mortais de Israel na Síria, deu uma resposta comedida. Seu Ministério das Relações Exteriores disse que o destino da Síria é de responsabilidade exclusiva do povo sírio e deve ser perseguido sem imposição estrangeira ou intervenção destrutiva.

O Hezbollah, sediado no Líbano, que forneceu apoio crucial a Assad durante anos, retirou todas as suas forças da Síria no sábado, quando as facções rebeldes se aproximaram de Damasco, disseram duas fontes de segurança libanesas à Reuters no domingo.

Assad, que não havia se pronunciado em público desde o repentino avanço rebelde há uma semana, saiu de Damasco para um destino desconhecido no início do domingo, disseram à Reuters dois oficiais superiores do exército.