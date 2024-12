Trump pede cessar-fogo imediato na Ucrânia, Kiev e Moscou colocam condições

"Zelenskiy e a Ucrânia gostariam de fazer um acordo e acabar com essa insanidade", escreveu Trump em sua plataforma de rede social, Truth Social, acrescentando que Kiev teria perdido cerca de 400 mil soldados. "Deve haver um cessar-fogo imediato e as negociações devem começar".

"Eu conheço Vladimir bem. Este é o momento dele de agir. A China pode ajudar. O mundo está esperando!" Trump acrescentou, referindo-se ao presidente russo Putin.

Trump, em Paris para a reabertura da Catedral de Notre-Dame, encontrou-se com Zelenskiy no sábado por cerca de uma hora, junto com o anfitrião, o presidente Emmanuel Macron.

Trump e Zelenskiy apertaram as mãos e sorriram, mas não ficou claro como foi a conversa. Relatos das conversas dos lados francês e ucraniano disseram apenas que as discussões foram boas e produtivas.

Zelenskiy reagiu à mensagem de Trump no domingo, afirmando que a paz não é apenas um pedaço de papel, mas algo que precisa de garantias.

"Quando falamos de uma paz efetiva com a Rússia, devemos, antes de tudo, falar sobre garantias efetivas para a paz. Os ucranianos querem a paz mais do que qualquer outra pessoa," ele disse no X.