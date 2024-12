Haddad se reúne com Pacheco e diz que encaminhamento de Lula atende "anseios" parlamentares sobre emendas

Por Victor Borges

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reúne na noite desta segunda-feira com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), em meio a um impasse sobre emendas parlamentares que pode afetar a tramitação do pacote de contenção fiscal no Congresso, mas disse que um encaminhamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva atende pedidos sobre o tema.

"O presidente Lula já se reuniu com os presidentes das Casas, pactuou um encaminhamento que, do meu ponto de vista, atende os anseios dos parlamentares", disse em entrevista a jornalistas na saída do Ministério da Fazenda.