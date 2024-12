Israel está "mais otimista" com perspectiva de acordo sobre reféns em Gaza

Os homens armados do Hamas levaram mais de 250 reféns a Gaza após o ataque a Israel em 7 de outubro de 2023, que matou cerca de 1.200 pessoas, de acordo com os registros israelenses. Mais de 44.700 palestinos foram mortos na ofensiva israelense em Gaza que se seguiu, segundo as autoridades de saúde de Gaza.

Algumas famílias de reféns expressaram um otimismo cauteloso depois de se encontrarem com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, no domingo. Netanyahu lhes disse que havia chegado a hora de fazer um acordo sobre os reféns, segundo o Fórum de Famílias de Reféns e Desaparecidos.

Cada lado acusa o outro de estar impedindo um acordo, mas Saar disse que a posição anterior do Hamas "pode ter mudado nos últimos tempos".

"Portanto, se ambas as partes estiverem interessadas em um acordo, há uma chance maior de que ele seja alcançado", disse ele.