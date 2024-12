Lula está bem após ser submetido a cirurgia para drenar hematoma no crânio, agenda desta 3ª é cancelada

Segundo o boletim médico, Lula, de 79 anos, foi levado à unidade do hospital em Brasília com dor de cabeça e uma ressonância realizada no local detectou uma hemorragia craniana. O presidente foi então transferido para a unidade do hospital em São Paulo e submetido à craniotomia.

"A cirurgia transcorreu sem intercorrências. No momento, o presidente encontra-se bem, sob monitorização em leito de UTI", disse o boletim.

De acordo com o documento, será realizada uma entrevista coletiva às 9h para detalhar o estado de saúde de Lula.

Uma fonte do Palácio do Planalto disse que Lula começou a sentir indisposição na tarde de segunda e uma dor de cabeça se agravou durante reunião com os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), sobre a liberação de emendas parlamentares. Segundo essa fonte, Lula encerrou a reunião e foi ao Sírio-Libanês de Brasília, onde foi detectado o hematoma.

Ainda de acordo com essa fonte, Lula foi transferido imediatamente para a unidade do hospital na região central da capital paulista e, ao chegar, por volta de 23h, foi imediatamente encaminhado para cirurgia.

Segundo essa mesma fonte, Lula retomou a consciência após passar o efeito da anestesia geral ainda na madrugada desta terça após a cirurgia. Ele não está mais sedado.