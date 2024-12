Biden busca ações sobre relação entre Rússia, Irã, Coreia e China antes da posse de Trump

Por Trevor Hunnicutt

WASHINGTON (Reuters) - O presidente norte-americano, Joe Biden, está pressionando as agências de segurança dos Estados Unidos, antes da posse de Donald Trump, a elaborar novas estratégias para lidar com as relações arriscadas e profundas entre Rússia, Irã, Coreia do Norte e China, de acordo com autoridades dos EUA.

Em troca da ajuda do Irã com o esforço de guerra russo na Ucrânia, Moscou está dando a seu aliado aviões de combate, defesa antimísseis e tecnologia espacial, concluiu Biden em um memorando de segurança nacional emitido na terça-feira.