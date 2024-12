CNA estima aumento de 5% do PIB do agronegócio do Brasil em 2025

SÃO PAULO (Reuters) - O Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio do Brasil deverá crescer 5% em 2025, em uma recuperação impulsionada pela expectativa de aumento da produção de grãos, e com alta na atividade da indústria de insumos agropecuários, além do setor agroexportador, estimou nesta quarta-feira a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).

"O PIB do Agronegócio deve crescer em 2025, mas os cenários externo e interno (política fiscal, câmbio, inflação e taxa Selic) são desafiadores para os produtores rurais brasileiros", afirmou a principal associação agropecuária do país.

O crescimento aconteceria após uma quebra das colheitas de soja e milho em 2024, as principais safras do país, que limitou o setor neste ano.