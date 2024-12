Ucrânia ataca porto russo e afirma que depósito de petróleo foi atingido

MOSCOU (Reuters) - A Ucrânia atacou um porto do sul da Rússia no Mar de Azov com mísseis e provocou um incêndio em um depósito de petróleo na região ocidental de Bryansk com drones, disseram autoridades, fontes e vários veículos de mídia.

A extensão dos danos e as armas usadas no ataque ao porto não ficou clara, embora a Rússia tenha advertido repetidamente que o uso pela Ucrânia de mísseis Atacms dos Estados Unidos na fronteira representa o envolvimento direto do Ocidente e corre o risco de desencadear uma guerra mais ampla.

Kiev diz que atinge as instalações de energia russas em retaliação aos ataques à infraestrutura de energia ucraniana, que derrubaram cerca de metade da capacidade de geração disponível da Ucrânia durante a guerra, danificaram a distribuição e causaram apagões.