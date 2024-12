Natal é celebrado com tristeza em Belém; em rara ocasião, data coincide com início do Chanucá judaico

Israel, por sua vez, respondeu de forma oficial. "Crueldade é terroristas que se escondem atrás de crianças enquanto tentam matar crianças israelenses", indica um comunicado enviado pelo Ministério das Relações Exteriores, que também menciona os cem reféns do país mantidos em cativeiro pelo grupo Hamas.

Chanucá e Natal no mesmo dia

Pela primeira vez desde 2005, o Natal e o início do Chanucá, "a festa das luzes" judaica, caem em 25 de dezembro. O fenômeno foi registrado apenas cinco vezes desde 1900. Trata-se de uma coincidência, uma vez que o calendário hebraico é lunar, diferente do calendário gregoriano, também conhecido como cristão ou ocidental.

No Chanucá, os judeus se recordam da vitória dos macabeus sobre os gregos, que profanaram o templo judaico de Jerusalém - o mesmo do qual Jesus expulsou os vendilhões como narrado no Novo Testamento - no ano de 165 A.C. No local, havia a menorá, um candelabro, que deveria permanecer acesa. No entanto, após a profanação do local, não havia óleo suficiente, e a luz da menorá se apagaria em um dia. Mas, graças a um evocado milagre, a chama continuou ativa por mais oito dias, prazo suficiente para que se produzisse mais óleo.

Em função disso, os judeus lembram da data acendendo diariamente a chanukiáh, um candelabro de oito braços em referência ao milagre dos oito dias. A cada dia de Chanucá, uma vela é acesa.