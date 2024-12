Venezuela constrói infraestrutura em ecossistemas frágeis ao tentar atrair turistas

A tentativa de melhorar a infraestrutura turística está, contudo, atraindo críticas de biólogos, ativistas e moradores locais. Um grupo ambiental chegou a afirmar que um grande projeto é totalmente ilegal.

A pista do aeroporto do Parque Nacional de Los Roques — um arquipélago de 45 ilhas, ilhotas e águas cristalinas que ocupa uma área de 550 mil acres no Caribe — foi estendida para 1.300 metros neste ano, ante um comprimento anterior de 880 metros. Assim, grandes aviões podem pousar ali.

A extensão destruiu corais, mangues e uma praia usada para a desova da tartaruga Eretmochelys imbricata. A área foi coberta com rochas e asfalto, “entre outras mudanças que afetam os recursos naturais do parque”, afirmou a Sociedade Ecológica da Venezuela em um estudo.

Maduro, que também busca investidores internacionais para um projeto de construção de dez hotéis na ilha La Tortuga — que hoje é praticamente virgem — afirma que o projeto respeita o meio ambiente.

“Importantes investidores de todos os lugares estão vindo, alguns do mundo árabe, alguns da Turquia, alguns do Irã, da China, da Índia, do Brasil para investir no turismo”, afirmou o presidente na televisão estatal, em novembro, elogiando “o crescimento de hotéis, pousadas e serviços de turismo em todo o país”.

Sem dar mais detalhes, a ministra do Turismo, Leticia Gómez, disse no mesmo pronunciamento que o governo firmou acordos turísticos com Nicarágua, Cuba e Síria. Ela também saudou um aumento de 69% no turismo até novembro, na comparação com o mesmo período do ano anterior, dizendo que 1,8 milhão de pessoas visitaram o país, incluindo cidadãos russos, poloneses, iranianos, cubanos e até da vizinha Colômbia.