Norte-americanos estão menos receptivos a imigrantes sem status legal, mostra pesquisa Reuters/Ipsos

Em uma entrevista à NBC News que foi ao ar no domingo, Trump disse que pretende deportar todos os imigrantes que estão ilegalmente nos EUA.

"Não quero separar famílias, portanto, a única maneira de não separar a família é mantê-la unida e mandar todos de volta", declarou Trump.

A postura menos acolhedora em relação às pessoas que estão ilegalmente no país ocorre em um momento em que a parcela de imigrantes na população aumentou para 14%, o nível mais alto em mais de um século, de acordo com as estimativas populacionais do Censo dos EUA de 2023. Essa porcentagem inclui os imigrantes que vivem ilegalmente nos EUA, um número que o Departamento de Segurança Interna dos EUA estimou em 11 milhões em janeiro de 2022.

A pesquisa Reuters/Ipsos, realizada em todo o país e online, entrevistou 4.183 pessoas e teve margem de erro de cerca de 2 pontos percentuais para as perguntas respondidas por todos os entrevistados.