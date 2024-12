Suspeito do assassinato de executivo da UnitedHealth não era cliente da seguradora

Em alguns círculos, Mangione foi celebrado e mais de mil doações foram feitas em uma campanha de arrecadação de fundos online para sua defesa legal.

"Ele está representando uma raiva generalizada que é sentida por pessoas da classe média, da classe trabalhadora e por pessoas abastadas que também têm problemas com sua seguradora", disse Pepper Culpepper, professor de governo e políticas públicas na Universidade de Oxford.

A ABC News e outros veículos noticiaram nesta sexta-feira que uma mulher da Flórida foi presa depois de supostamente encerrar uma ligação telefônica com um representante de sua seguradora Blue Cross Blue Shield dizendo as palavras "Atrasar, negar, destituir. Vocês são os próximos".

As palavras "negar", "defender" e "depor" foram gravadas em cartuchos encontrados na cena do assassinato de Thompson, segundo vários veículos de notícias, evocando o título de um livro crítico do setor de seguros publicado em 2010, intitulado "Delay, Deny, Defend: Why Insurance Companies Don't Pay Claims and What You Can Do About It" (Atrasar, Negar, Defender: Por Que Seguradoras Não Pagam Sinistros e o Que Pode Ser Feito a Respeito, em inglês).

"INTENSAMENTE PESSOAL E MUITO COMPLICADO"

"Os cuidados com a saúde são intensamente pessoais e muito complicados, e as razões por trás das decisões de cobertura não são bem compreendidas", escreveu Witty em seus primeiros comentários públicos desde o assassinato, observando que o sistema de saúde dos EUA é uma colcha de retalhos construída ao longo de décadas.