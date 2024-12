Lula continua "lúcido e orientado" e fará exames de sangue neste sábado, diz boletim médico

Lula passou na madrugada de terça-feira por uma cirurgia de emergência para drenagem de um hematoma no crânio, resultado de um acidente doméstico em outubro, quando levou um tombo no banheiro do Palácio da Alvorada e bateu a cabeça.

Na quinta-feira, o presidente foi submetido a um procedimento complementar à cirurgia para impedir que novos sangramentos surgissem no local. Segundo a equipe médica que cuida do presidente, após o procedimento, a chance de Lula ter um novo sangramento no crânio é "estatisticamente desprezível".

Lula foi transferido da unidade do Sírio-Libanês de Brasília para a São Paulo na noite de segunda-feira, depois de dar entrada no hospital na capital federal com dor de cabeça e de exames de imagem constatarem o hematoma entre o cérebro e a membrana meníngea.

(Por Paula Arend Laier)