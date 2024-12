Rússia está recuando, mas não saindo da Síria, dizem fontes

Imagens de satélite da última sexta-feira mostraram o que pareciam ser pelo menos dois Antonov AN-124s, entre os maiores aviões de carga do mundo, na base de Hmeimim com os cones de nariz abertos, aparentemente se preparando para serem carregados.

Pelo menos um avião de carga decolou neste sábado para a Líbia, afirmou uma autoridade de segurança síria posicionada no lado de fora da instalação.

O Exército sírio e fontes de segurança em contato com os russos afirmaram à Reuters que Moscou está recuando suas forças das linhas de frente e retirando alguns equipamentos pesados e oficiais sírios de alto escalão.

Mas as fontes disseram que a Rússia não está se retirando de suas duas principais bases e, neste momento, não tem a intenção de fazê-lo.

Alguns equipamentos estão sendo enviados de volta para Moscou, assim como oficiais de alto escalão do Exército de Assad, mas o objetivo neste momento é reagrupar e reposicionar, de acordo com os acontecimentos no local, disse um oficial militar sênior da Síria em contato com o Exército russo à Reuters.

Uma autoridade rebelde de alto escalão próxima ao novo governo interino afirmou à Reuters que a questão da presença militar russa na Síria e acordos anteriores entre o governo Assad e Moscou não estavam sendo discutidos.