Catar reabrirá embaixada na Síria

(Reuters) - Uma delegação do Catar chegou a Damasco para preparar o caminho para a reabertura da embaixada do Catar na Síria, informou o Ministério das Relações Exteriores do país do Golfo em um comunicado neste domingo.

A embaixada do Catar em Damasco está fechada desde julho de 2011, quando retirou seu embaixador de Damasco após uma série de repressões mortais do regime de Bashar al-Assad contra manifestantes de rua — violência que levou à guerra civil de 13 anos.

(Reportagem de Hatem Maher e Ahmed Tolba)