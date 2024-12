Centenas, talvez milhares podem ter morrido no ciclone de Mayotte, diz prefeito

Centenas de pessoas, talvez até milhares, podem ter morrido vítimas do ciclone Chido no arquipélago francês de Mayotte, no Oceano Índico, disse o prefeito François-Xavier Bieuville no canal de mídia local Mayotte La 1ere, neste domingo (15). "Acho que certamente serão várias centenas, talvez cheguemos a mil, até muitos milhares", afimou.

Perguntado sobre o número de mortos, o Ministério do Interior francês disse que "será difícil contabilizar todas as vítimas" e disse que não é possível determinar um número neste momento. Isso também também levanta preocupações sobre o acesso a alimentos, água e saneamento, disseram as autoridades.

O ciclone Chido varreu Mayotte durante a noite, segundo o serviço de meteorologia Meteo-France, com ventos de mais de 200 km/h e danificando habitações improvisadas, edifícios do governo e um hospital. Foi a tempestade mais forte em mais de 90 anos que atingiu as ilhas.