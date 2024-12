Congresso tem cinco dias para votar corte de gastos antes do recesso

O banco central americano anuncia a nova taxa de juros básica dos Estados Unidos. Cerca de 90% dos economistas consultados em enquete pela agência de notícias Reuters esperam uma queda de 0,25 ponto percentual, o que reduziria a taxa para o intervalo entre 4,25% e 4,5%. Será a última reunião do Fed antes da posse de Donald Trump, cujas propostas econômicas, como a elevação de impostos de importação, são amplamente consideradas inflacionárias.

O Supremo Tribunal Federal deve retomar o julgamento sobre a responsabilidade das redes sociais por conteúdos postados pelos seus usuários.

O Real Madrid enfrenta o Pachuca, do México, pela final da Copa Intercontinental da Fifa, às 14h, no Estádio 974, em Doha, no Catar. O Botafogo foi desclassificado do torneio na primeira rodada, ao perder do time mexicano por três a zero na quarta-feira.

QUINTA, 19

A partir desta quinta, o presidente Lula está liberado pelos médicos para viajar e voltar a Brasília.

O IBGE divulga resultados do Censo Indígena: Principais características das pessoas e dos domicílios.