Putin diz que grande número de voluntários está colocando guerra na Ucrânia em favor da Rússia

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta segunda-feira que o grande número de homens que se alistaram voluntariamente nas Forças Armadas da Rússia está virando a maré da guerra na Ucrânia a favor de Moscou e que espera que seu Exército continue avançando.

Putin, que afirmou que as forças russas empurraram o Exército ucraniano para fora de quase 200 vilarejos este ano e mantiveram a iniciativa ao longo de toda a linha de frente, fez os comentários em um discurso no Ministério da Defesa em um momento em que seu Exército está avançando no ritmo mais rápido desde 2022, de acordo com mapas de código aberto.

"Gostaria de salientar que o último ano foi um ano marcante para alcançar os objetivos da operação militar especial (na Ucrânia)", disse Putin aos generais de alto escalão.