Autoridades pressionam por acordo e negociações de cessar-fogo em Gaza ganham impulso

"Acreditamos -- e os israelenses disseram isso -- que estamos nos aproximando e, sem dúvida, acreditamos nisso, mas também somos cautelosos em nosso otimismo", afirmou o porta-voz da Casa Branca, John Kirby, em uma entrevista à Fox News.

"Já estivemos nessa posição antes, na qual não fomos capazes de passar pela linha de chegada."

As fontes disseram que um acordo de cessar-fogo pode estar a poucos dias de distância, o que interromperia os combates e devolveria os reféns mantidos pelo movimento islâmico Hamas em Gaza em troca de prisioneiros palestinos mantidos em prisões israelenses.

O Hamas disse em um comunicado que um acordo seria possível se Israel parasse de estabelecer novas condições. Uma autoridade palestina próxima aos esforços de mediação afirmou que as negociações eram sérias, com discussões em andamento sobre cada palavra.

Fontes informadas sobre a reunião disseram que Netanyahu estava a caminho do Cairo, mas uma declaração do gabinete de Netanyahu disse que ele teve uma reunião nesta terça-feira com militares seniores e autoridades de segurança no Monte Hermon, planalto estratégico dentro da Síria.

Separadamente, o porta-voz do primeiro-ministro israelense enviou uma mensagem a correspondentes israelenses dizendo: "O primeiro-ministro não está no Cairo".