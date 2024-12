Países da UE precisam se coordenar contra interferência russa em eleições, diz presidente romeno

BUCARESTE (Reuters) - O presidente da Romênia, Klaus Iohannis, disse que os Estados da UE devem trabalhar juntos para combater a interferência russa em suas eleições, após parlamentares romenos dizerem que sua votação presidencial anulada foi alvo de ataques cibernéticos, desinformação e propaganda.

Iohannis, que permanecerá no cargo após o término de seu mandato em 21 de dezembro, até que a eleição seja repetida, disse nesta quarta-feira que levantará as questões com outros líderes europeus em uma cúpula da UE na quinta-feira.

O tribunal superior da Romênia anulou a eleição presidencial dois dias antes do segundo e último turno de votação em 8 de dezembro, após a vitória surpreendente no primeiro turno de um crítico da Otan de extrema-direita relativamente desconhecido.