Tumulto em cidade do sudoeste da Nigéria causa várias mortes

ABUJA (Reuters) - Um tumulto em um evento religioso em Ibadan, a capital do Estado de Oyo, no sudoeste da Nigéria, resultou em várias mortes e feridos, disse o governador Seyi Makinde nesta quarta-feira.

O incidente ocorreu em uma escola islâmica de ensino médio, onde uma grande multidão havia se reunido para um evento familiar.

"Enquanto as investigações estão em andamento, os principais organizadores do evento que levou a esse tumulto foram levados sob custódia", disse Makinde em uma declaração publicada no X.