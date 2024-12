Chefe de inteligência da Estônia diz que Otan precisa parar Rússia nos próximos 10 ou 20 anos

Por Andrius Sytas

TALLINN (Reuters) - A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) precisa parar a Rússia nos próximos 20 anos, afirmou o chefe da inteligência externa da Estônia.

A Estônia, que faz fronteira com a Rússia e é membro da aliança, dobrou seu gasto com Defesa desde o início da guerra na Ucrânia, atingindo a marca de 3,4% do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano, o segundo maior da Otan, aumentando impostos para o próximo ano com o objetivo de estocar munição para a sua defesa.