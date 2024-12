Fiz tudo para garantir que a Rússia seja uma potência independente e soberana, que é capaz de tomar as decisões com base em seu próprio interesse, e não no interesse dos países que estavam arrastando-a para perto deles, dando tapinhas nos nossos ombros, com o objetivo de usá-la para seus próprios propósitos.

SÍRIA

Mantemos relações com todos os grupos que controlam a situação lá, com todos os países da região. A grande maioria deles diz ter interesse que mantenhamos nossas bases militares na Síria.

Você quer mostrar tudo o que está acontecendo na Síria como uma espécie de fracasso, uma derrota para a Rússia. Eu te garanto, não é.

Quem quiser mostrar a Rússia como enfraquecida, você sabe, eu vou lembrar de uma famosa pessoa e escritor que certa vez disse “os rumores sobre a minha morte são muito exagerados”.

Na minha opinião, o principal beneficiário do que está acontecendo na Síria é Israel. Esperamos que Israel deixe o território sírio em algum momento. Agora, estão aumentando a quantidade de soldados lá. Acho que já há vários milhares. Tenho a impressão de que não apenas não sairão dali, como vão levar reforços.