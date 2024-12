Zelenskiy diz que Ucrânia precisa de garantias de segurança da Europa e dos EUA para deter Putin

"No caminho para a Otan, queremos garantias de segurança enquanto não estivermos na Otan. E podemos discutir essas garantias separadamente com os EUA e a Europa", disse ele.

Se Trump estaria preparado para oferecer tais garantias é uma questão em aberto.

Trump tem pedido repetidamente um fim rápido para a guerra de quase três anos. Na segunda-feira, ele disse que Zelenskiy deveria estar pronto para chegar a um acordo de paz com o presidente russo, Vladimir Putin, embora não tenha dito se isso significava que Kiev cederia território a Moscou como parte de um acordo negociado.

As forças russas ocupam quase um quinto do território ucraniano e estão fazendo avanços constantes no leste do país.

MENSAGEM PARA TRUMP

Os líderes da UE pretendiam usar a cúpula desta quinta-feira para enviar um sinal claro a Trump sobre seu apoio contínuo à Ucrânia e enfatizar que qualquer acordo de paz deve envolver a Ucrânia e respeitar sua integridade territorial.