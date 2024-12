Após aliado prometer derrubá-lo, premiê do Canadá parece prestes a perder o poder

Por David Ljunggren

OTTAWA (Reuters) - O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, parecia nesta sexta-feira estar próximo de perder o cargo no começo do próximo ano, depois que um importante aliado afirmou que vai tentar derrubar o governo de minoria e buscar uma nova eleição.

O líder do Novo Partido Democrático, Jagmeet Singh, que tem ajudado a manter Trudeau no cargo, afirmou que apresentará uma moção formal de desconfiança, depois que a Câmara dos Comuns eleita voltar do recesso, no dia 27 de janeiro.