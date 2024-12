Deportações nos EUA atingiram nível mais alto da década no ano fiscal de 2024, superando os anos Trump

Por Ted Hesson

WASHINGTON (Reuters) - As deportações de imigrantes nos Estados Unidos aumentaram no último ano para o nível mais alto desde 2014, de acordo com um relatório do governo dos EUA divulgado na quinta-feira, parte de um esforço mais amplo do presidente Joe Biden para reduzir a imigração ilegal.

O U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) deportou cerca de 271.000 imigrantes para 192 países no ano fiscal de 2024, que terminou em 30 de setembro, segundo relatório anual de fiscalização da agência. A contagem foi a mais alta desde que Biden assumiu o cargo em 2021 e mais alta do que qualquer ano da administração 2017-2021 do presidente eleito Donald Trump, de acordo com estatísticas do governo dos EUA.