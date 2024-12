Aeroportos reabrem após ataque de drone ucraniano em Kazan, na Rússia

Não houve vítimas relatadas, disseram agências, citando autoridades locais. O prefeito de Kazan disse no Telegram que todos os eventos de massa planejados na cidade seriam cancelados no fim de semana e que as autoridades ofereceriam acomodações temporárias aos evacuados.

O canal Baza Telegram, próximo aos serviços de segurança da Rússia, publicou imagens de vídeo não verificadas mostrando um objeto aéreo colidindo com um prédio alto, produzindo uma grande bola de fogo.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, condenou o ataque, dizendo que a Ucrânia estava "descontando sua raiva impotente por derrotas militares reais na população pacífica da Rússia".

Os aeroportos de Izhevsk, uma cidade menor a nordeste de Kazan, e Saratov, cerca de 650 km ao sul de Kazan, também interromperam temporariamente as chegadas e partidas de voos, informou a agência de vigilância da aviação russa, Rosaviatsia, via Telegram.

As restrições nos aeroportos foram posteriormente suspensas, disse Rosaviatsia.

(Texto de Lucy Papachristou)