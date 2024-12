Israel diz que míssil do Iêmen caiu na região de Tel Aviv e deixou 14 feridos

CAIRO (Reuters) - O setor militar israelense afirmou que falhou na tarefa de interceptar um míssil atirado do Iêmen neste sábado, permitindo que ele atingisse a região de Jaffa, em Tel Aviv, deixando 14 pessoas levemente feridas, de acordo com serviços de emergência. Um porta-voz dos Houthis, grupo aliado do Irã, afirmou que os militantes atingiram “um alvo militar” na região de Jaffa com um míssil balístico. Paramédicos estão tratando 14 pessoas com ferimentos de estilhaços. Algumas delas foram levadas ao hospital, afirmaram os serviços de emergência em comunicado. A polícia israelense informou que recebeu relatos da queda de um míssil em uma cidade na região de Tel Aviv. Os Houthis têm atirado drones e mísseis contra Israel, em solidariedade aos palestinos na Faixa de Gaza. Na quinta-feira, Israel lançou ataques contra portos e infraestrutura de energia em regiões do Iêmen controladas pelos Houthis, além de ameaçar fazer mais ataques ao grupo. (Reportagem de Jaidaa Taha)