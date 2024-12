Netanyahu diz que Israel vai continuar agindo contra houthis no Iêmen

“Assim como agimos com força contra os braços terroristas do eixo do mal do Irã, também agiremos contra os houthis”, disse ele, em declaração em vídeo um dia depois que um míssil disparado do Iêmen caiu na região de Tel Aviv, causando vários ferimentos leves.

Na quinta-feira, jatos israelenses lançaram uma série de ataques contra a infraestrutura energética e portuária do Iêmen, em uma ação que, segundo as autoridades, foi uma resposta a centenas de ataques com mísseis e drones lançados pelos houthis desde o início da guerra em Gaza, há 14 meses.

No sábado, o exército dos EUA disse que realizou ataques aéreos de precisão contra uma instalação de armazenamento de mísseis e uma estrutura de comando e controle operada pelos houthis na capital do Iêmen, Sanaa.

Fortalecido em seu país pela campanha militar israelense contra as forças do Hezbollah apoiadas pelo Irã no sul do Líbano e pela destruição da maioria das armas estratégicas do exército sírio, Netanyahu disse que Israel agiria ao lado dos Estados Unidos.

“Portanto, agiremos com força, determinação e sofisticação. Digo a vocês que, mesmo que leve tempo, o resultado será o mesmo”, afirmou.

Os houthis lançaram repetidos ataques contra a navegação internacional em águas próximas ao Iêmen desde novembro de 2023, em apoio aos palestinos por conta da guerra de Israel contra o Hamas.