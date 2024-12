Vídeo mostra embarque de vítimas em avião que caiu em Gramado (RS)

No avião estavam vários familiares do empresário Luiz Galeazzi, que pilotava o avião. Além de Luiz, aeronave estava ocupada por sua esposa, três filhos, irmã, concunhado e sogra. Ainda não há uma lista completa de vítimas do acidente.

Outras 17 pessoas se feriram em terra após a queda do avião. Duas delas estão internadas em estado grave devido às queimaduras causadas pelo acidente, e cinco das vítimas já foram liberadas. Segundo o governador Eduardo Leite, do Rio Grand e do Sul, as duas vítimas em estado grave são mulheres na faixa dos 50 anos.